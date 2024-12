Il Milan, dopo la brutta sconfitta subita al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, si prepara a tornare in campo contro la Stella Rossa nel match valevole per la sesta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2024/2025. La formazione rossonera ha assolutamente bisogno di vincere e conquistare il suo quarto successo consecutivo in questa competizione, in modo tale da restare pienamente in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Il tecnico rossonero Paulo Fonseca alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di martedì 10 dicembre alle ore 14.30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

