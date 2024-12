L’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match valido per la sesta giornata di Champions League contro la Stella Rossa. “Giochiamo contro un avversario reduce dalla vittoria per 5-1 contro lo Stoccarda. Sarà una partita importante per noi – ha esordito il tecnico rossonero -. Nelle ultime gare siamo migliorati molto difensivamente. A Bratislava è stata una partita particolare, ma abbiamo imparato molto a livello difensivo e sono sicuro che domani faremo bene dietro perché la squadra sta molto meglio. Domani confermati in difesa Gabbia e Thiaw“. Il portoghese ha poi annunciato l’assenza di Pulisic, che verrà sostituito da Loftus-Cheek: “Sono giocatori diversi, ma il ruolo è lo stesso e io voglio le stesse cose. In Champions League le partite sono un po’ più aperte, quindi magari c’è un po’ più di spazio per Ruben. Ho fiducia in lui“.

Fonseca ha poi proseguito: “Ho sempre sentito la vicinanza della società. Stiamo lavorando per cambiare, io continuo a credere che stiamo migliorando e arriveremo in un’altra posizione. Non ho dubbi e per questo continuo a lavorare tutti i giorni con la stessa fiducia e positività che ho fin dal primo giorno. Capisco, se guardiamo la classifica, i sentimenti dei tifosi, ma stiamo lavorando per migliorare“. Infine l’ex Roma e Lille ha concluso: “La Champions League è sempre una competizione diverse, anche i giocatori hanno una motivazione diversa. Il modo in cui prepariamo le gare è uguale, sempre con la voglia di vincere. Cambiano le strategie in base agli avversarie e alle strutture di chi abbiamo di fronte. Nella mia testa so il prestigio che il Milan ha in Europa e quanto è importante fare bene in Champions, perché il Milan è una squadra da Champions League“.