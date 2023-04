LIVE – Milan-Napoli, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA)

Il Milan, dopo il deludente pareggio a reti bianche ottenuto in campionato con l’Empoli, si prepara a tornare in campo contro il Napoli nel match valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. Una sfida molto affascinante, che permetterà ad una squadra italiana di tornare in semifinale nella più importante competizione continentale. I Campioni d’Italia vanno a caccia del bis dopo il 4-0 rifilato agli azzurri lo scorso 2 aprile. Nella giornata odierna, martedì 11 aprile, il tecnico rossonero Stefano Pioli, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti.

COME SEGUIRE LA CONFERENZA STAMPA IN TV

Sportface.it seguirà il tutto in diretta attraverso degli aggiornamenti in tempo reale.