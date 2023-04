Milan-Napoli, Theo Hernandez: “Possiamo vincere la Champions. Pallone d’oro? Non si sa mai”

“Possiamo vincere la Champions, ma ora pensiamo alla gara di domani. Dobbiamo comportarci come sappiamo, abbiamo lavorato bene. Futuro? Io spero di restare qui più tempo possibile. Il futuro non si conosce, penso solo al presente”. Lo ha detto il terzino del Milan Theo Hernandez in conferenza stampa alla vigilia dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli. Tanti i sogni e le ambizioni dell’esterno francese, che però vuole soffermarsi sull’immediato che lo vede comunque tra i protagonisti dei rossoneri: “Vestire la fascia del Milan è un onore. Sono stato felice dal primo giorno qui. Maldini e Massara mi hanno aiutato. Pallone d’oro? Non si sa mai, mi piacerebbe. Ma pensiamo alla partita di domani”, taglia corto. Nessun confronto con Di Lorenzo: “Siamo due giocatori diversi, non posso essere paragonato a lui. Lui è più forte su diversi aspetti e io su altri. Non siamo simili”.