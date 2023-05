Patteggiamento Juventus: definitiva la qualificazione a una coppa europea

La Juventus non subirà un’ulteriore penalizzazione rispetto ai -10 punti in classifica. Dalla sentenza odierna, infatti, il club juventino ha patteggiato e presumibilmente si è evitata così un’altra penalità. Solo ammende alla società ed ai diversi ex dirigenti. Tutti tranne Andrea Agnelli, che invece ha deciso di andare avanti senza patteggiare. Il processo per l’ex presidente in programma il prossimo 15 giugno.

Per tornare ai fatti di campo, l’assenza di un’ulteriore penalità. permetterà alla Juventus di giocare nella prossima stagione in Europa. Se Europa League o Conference ancora non si sa: sarà decisiva, infatti, l’ultima giornata di campionato. La Vecchia Signora è ad una lunghezza soltanto dalla Roma di Mourinho che dovrà vedersela contro lo Spezia nell’ultima giornata. Un eventuale insuccesso della Roma e una vittoria della Juventus impegnata contro l’Udinese vorrebbe dire per gli uomini di Allegri Europa League.