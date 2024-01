LIVE – Lucchese-Padova, andata semifinale Coppa Italia Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

Alle 18:30 di mercoledì 24 gennaio Lucchese e Padova scenderanno in campo in occasione dell’andata della semifinale di Coppa Italia Serie C 2023/2024. Staccherà il pass per la finale la squadra che nel doppio confronto otterrà il maggior punteggio o, a parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, la squadra che avrà conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, l’arbitro farà disputare due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Infine, previsti i calci di rigore in caso di persistente parità. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale a partire dalle 18:30.

