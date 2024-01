Argentina, Scaloni resta Ct: “Mi ero preso un momento di riflessione. Messi continuerà finché vorrà”

Lionel Scaloni resta alla guida della Nazionale argentina. A confermarlo è lo stesso Ct campione del mondo: “Si è parlato tanto dell’argomento, ma ho sempre detto la verità. Mi sono preso un momento per pensare e capire cosa fare. Non era un addio o qualcosa del genere. Stavo pensando a come continuerà la mia storia con la Nazionale”. La sua esperienza si prepara a ripartire su due direttrici, il progetto giovani e la gestione di Leo Messi: “Per noi è importante anche capire quando è il momento di dare spazio ai più giovani. Leo? Continuerà finché vorrà, ora è felice quindi andrà avanti”. Poi aggiunge: “I giocatori stanno benissimo, la squadra sta benissimo, serve un allenatore che stia bene, con tutte le energie. L’ho detto e lo ripeto: hanno bisogno di un allenatore al loro livello. È tempo di pensare e penso sempre la stessa cosa. Il rapporto con il presidente Tapia è eccellente, è una questione esclusivamente personale”, spiega Scaloni.