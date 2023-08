LIVE – Lecce-Roma 0-1, Supercoppa Primavera 2023 (DIRETTA)

di Antonio Di Cello 343

Grande attesa al Via del Mare per Lecce e Roma, finale di Supercoppa Primavera 2023. Le due squadre, rispettivamente campioni d’Italia e di Coppa nazionale, scenderanno in campo alle 20:30 di oggi, martedì 22 agosto. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme con una diretta testuale a partire dal primo minuto di gioco al Via del Mare.

COME SEGUIRLA

PER AGGIORNARE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Lecce-Roma 0-1 (70′ aut. Lampinen-Skaug )

90′ – FINISCE QUI. LA ROMA VINCE LA SUPERCOPPA PRIMAVERA!!

84′ – Marin toglie la palla dalla porta dopo il colpo di testa da due passi di Minerva. Il Lecce ci crede.

74′ – Subito la reazione del Lecce con Kodor che calcia in diagonale. Grande intervento di Marin.

72′ – Fuori Agrimi per il Lecce dentro Kodor.

70′- GOOOOL DELLA ROMA!!!!! Grandissimo tiro di Cherubini che da fuori a giro stampa la palla sull’incrocio dei pali. La palla dopo aver sbattuto sulla traversa, si abbatte sulla schiena di Lampinen-Skaug e si insacca.

63′ – Ancora con Manini la Roma sbuca da destra. Misitano di testa è ancora impreciso.

56′ – Mannini crossa per Misitano che di testa in area non sfrutta il fatto di essere da solo praticamente. Occasionissima per la Roma.

54′ – Primo cambio per il Lecce. Fuori Gromek dentro Minerva.

53′ – Partita sempre più nervosa. Ammonito anche Pascalau del Lecce.

50′ – Ci prova Pagano dalla distanza, dopo la percussione di Mannini: palla alta.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45′ – Finisce la prima frazione.

35′ – Primo giallo della gara per Mannini. Gara che a poco a poco diventando più nervosa

25′ – Cooling break per le due squadre.

21′ – Pressing alto della Roma che sta mettendo in difficoltà il Lecce che non riesce ad impostare.

11′ – Pagano vicinissimo al gol del vantaggio della Roma. Salva tutto il portiere del Lecce.

10′ – Pisilli della Roma ci prova subito, palla fuori di poco. Roma più propositiva del Lecce in questo primissimo momento del match.

1′ – Si inizia.

20.24 Ancora pochi e ci siamo! Inizierà il match fra Lecce e Roma Primavera. Sportface.it offrirà la diretta testuale del match.