Probabili formazioni Genoa-Salernitana: decima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Genoa-Salernitana, match della decima giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 20:45 di venerdì 27 ottobre nella cornice dello stadio Ferraris. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, con Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Alberto Gilardino cerca tre punti per confermarsi una delle sorprese di questo inizio di stagione. Ora dovrà vedersela contro un compagno della nazionale campione del mondo 2006 come Filippo Inzaghi. E in una sfida tra bomber è lecito aspettarsi tanti gol e spettacolo. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti e approfondimenti.

GENOA – Martinez sconta la squalifica e torna tra i pali. Retegui recupera e si riprende il posto in attacco con Gudmundsson alle sue spalle. A centrocampo occhi puntati su Malinovskyi, ma anche Strootman potrebbe rientrare.

SALERNITANA – Candreva e Jovane Cabral alle spalle di Boulaye Dia. Mazzocchi e Bradaric pronti in difesa con Pirola e Gyomber al centro. Coulibaly, Bohinen e Martegani a centrocampo.

Le probabili formazioni di Genoa-Salernitana

Genoa (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; De Winter, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Haps; Gudmundsson, Retegui

Ballottaggi: De Winter 55% – Sabelli 45%

Indisponibili: Messias, Strootman (in dubbio), Jagiello

Squalificati:

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Mazzocchi, Pirola, Gyomber, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Martegani; Candreva, Jovane; Dia

Ballottaggi: Martegani 55% – Maggiore 45%

Indisponibili: Ikwuemesi

Squalificati: –