Egitto, striscioni allo stadio vietati: tifosi dello Zamalek protestano con l’emoji “arrabbiata” (FOTO)

di Michele Muzzarelli 1

Particolare protesta in Egitto da parte dei tifosi dello Zamalek, che non hanno accolto favorevolmente il divieto di striscioni allo stadio per motivi politici. Per esprimere il proprio dissenso, i sostenitori di una delle squadre più storiche del paese hanno deciso di creare una coreografia davvero singolare. I tifosi infatti si sono disposti sui seggiolini degli spalti formando la classica emoji “arrabbiata” che quotidianamente si utilizza nelle chat. Un gesto divertente ma anche molto espressivo e chiaro.

La foto dei tifosi dello Zamalek