Barcellona, Xavi: “Atletico in fiducia, in Champions partiamo sfavoriti con il Psg”

Il tecnico del Barcellona Xavi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Atletico Madrid: “Siamo due squadre in forma e in fiducia, soprattutto dopo la qualificazione ai quarti di Champions League. Joao Felix tornerà da avversario al Wanda Metropolitano e sono convinto che farà una grande partita. Per De Jong e Pedri non ci sono date per i tempi di recupero. L’altro giorno – tornando sulla vittoria in Champions contro il Napoli – abbiamo vissuto una notte magica. Ai quarti il Psg sarà favorito. La squadra vuole dimostrare il proprio valore sul campo”.