LIVE – Italia-Sudafrica, Mondiali calcio femminile (DIRETTA)

Alle 09:00 di oggi, mercoledì 2 agosto l’Italia di Milena Bertolini cerca il pass per gli ottavi contro il Sudafrica nell’ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio femminile. A Wellington le azzurre inseguono la qualificazione. Con la vittoria, sarebbero sicure del passaggio del turno. In caso di pareggio, invece sarà necessario guardare l’altro risultato: se l’Argentina non batte la Svezia capolista, l’Italia volerà agli ottavi anche con un solo punto. Non sono ammessi quindi errori. L’Italia cerca la reazione dopo il passaggio a vuoto contro le scandinave. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale e le parole delle protagoniste.

COME SEGUIRLA IN TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

Italia-Sudafrica (ore 09)