Mondiale Under 20: Israele si prende il terzo posto. 3-1 alla Corea del Sud

Un match divertente e pieno di spettacolo quello fra Israele e Corea del Sud che valeva per la finale terzo e quarto posto del Mondiale Under 20 in Argentina. In attesa della finalissima fra Italia ed Uruguay, è ….. con i gol

La partita si apre dopo 19 minuti del primo tempo quando Ran Binyamin con una splendida sforbiciata al volo mette la palla all’angolino basso battendo il portiere della Corea del Sud. Un grandissimo gol per l’attaccante israeliano che sembra essere il preludio per una partita incanalata verso Israele. Non è così invece. La Corea del Sud reagisce subito al colpo subito e si butta immediatamente in avanti. Nell’azione successiva al gol del vantaggio Lee è bravissimo a sfuggire a Feingold che lo colpisce da dietro. E’ calcio di rigore, che Lee Seungown non sbaglia. Nel finale di tempo occasione ancora per uno scatenato Binyamin che sempre da cross in tuffo indirizza la palla in porta. Attento il portiere della Corea. Si va all’intervallo sul’1-1.

Nel secondo tempo è chiaro lo spartito del match: Israele fa la partita, la Corea cerca affannosamente di ripartire. La partita diventa poi abbastanza spezzettata da falli e da cambi. Proprio dalle sostituzioni, l’Israele pesca il jolly con Senior. Il numero 17 prima mette la palla in rete, ma viene fermato per fuorigioco, poi al 77esimo con ancora Khalaili che semina il panico sulla sinistra, mette la palla in mezzo e Senior mette dentro al volo la palla del 2-1. Il migliore del campo poi Khalaili perfeziona la serata perfetta mettendo a segno oltre ai due assist anche il gol del 3-1: questa volta è Binyamin che spizza sul primo palo con l’esterno israeliano che si inserisce e batte sul tempo il portiere della Corea. Israele quindi che alla fine chiude con la medaglia di bronzo al petto.