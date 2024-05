LIVE – Gubbio-Rimini, Playoff Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

Alle 20:30 di oggi, martedì 6 maggio Gubbio e Rimini si sfideranno in occasione del primo turno del playoff gironi di Serie C. La quinta forza del campionato ospita la decima classificata nella stagione regolare del gruppo B. Nei testa a testa in campionato in stagione non c’è stata storia con il Gubbio che ha vinto entrambi gli impegni segnando cinque gol e subendone uno. In Coppa Italia Serie C però è stato il Rimini ad imporsi e nella cornice di una gara secca la squadra ospite spera di ripetersi. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale e una diretta testuale a partire dal fischio d’inizio, in programma alle 20:30 di oggi.

Gubbio-Rimini (ore 20:30)