LIVE – Giugliano-Crotone 1-2, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Giugliano-Crotone, match valido per la decima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Allo stadio Alberto De Cristofaro si sfidano due squadre partite in modo assai altalenante: 9 punti in altrettante partite per i padroni di casa, 13 invece per i calabresi che hanno comunque ambizioni molto più alte. Chi vincerà? Si parte alle ore 18.30 di mercoledì 25 ottobre.

Giugliano-Crotone 1-2 (3′ De Siena, 10′ e Tumminiello)

FINISCE QUI!!! PASSA IL CROTONE!!

72′ – GOOOOOL DEL CROTONE!!! Tribuzzi sua fascia fa il bello ed il cattivo tempo e serve in area Tumminiello. Vantaggio Crotone!!

68′ – Tribuzzi salta mezza difesa del Giugliano. Risponde Russo in corner.

51′ – Di Dio scappa via sulla destra a Crialese che poi in qualche riesce a contenerlo.

46′ – Si riparte.

45′ – Finisce il primo tempo.

42′ – Crialese mette in mezzo un altro cross- Gomez colpisce di testa, ma la palla va alta.

31′ – Cross dalla sinistra di Crialese per Bove che salta più in alto di tutti e di testa gira di poco sopra la traversa.

10′ – PAREGGIA IL CROTONE!!! Petriccione da corner serve Tumminiello che da due passi mette dentro.

7′ – Il Crotone reagisce subito. Tumminiello spreca da due passi.

3′ – GOOOOOL DEL GIUGLIANO!! Subito avanti la squadra di casa. De Sena. Gran botta dalla lunga distanza che sorprende Dini!

1′ – Si parte.