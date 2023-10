Serie C 2023/24: il Crotone passa a Giugliano con la rimonta firmata da Tumminiello

Il Crotone era chiamato a dare continuità per scacciare la crisi che aveva portato prima all’esonero di Zauli, poi ritornato in sella della panchina calabrese, e lo ha fatto. Gli Squali, infatti, in rimonta sempre hanno battuto il Giugliano in un match nervoso quanto equilibrato.

Vanno avanti i padroni di casa dopo appena tre minuti con la botta da fuori di De Siena che sorprende Dini e mette subito il Crotone in salita nel match. La squadra di Zauli, così come nel match contro il Foggia, non si perde d’animo e reagisce. Un super Tribuzzi inizia a fare faville sulla fascia e Tumminiello prende spazio fra le maglie della difesa di casa. Pareggia l’attaccante degli Squali al decimo: azione che parte da corner ben calciato da Petriccione e Tumminiello svetta di testa. Nella ripresa è ancora il bomber dei calabresi a mettere la palla in porta per il sorpasso del Crotone: Tribuzzi al 70esimo macina campo sulla fascia e poi mette la palla in area, dove Tumminiello anticipa tutti e mette dentro il definitivo 1-2.