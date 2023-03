LIVE – Fiorentina-Sivasspor, Italiano in conferenza stampa (DIRETTA)

La diretta testuale della conferenza stampa di Vincenzo Italiano alla vigilia di Fiorentina-Sivasspor, match valido per l’andata degli ottavi di finale della Conference League 2022/2023. I viola tornano in campo in Europa ospitando i turchi nella prima delle due sfide nel giro di 7 giorni. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa dalle ore 14:00. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

COME SEGUIRE LA DIRETTA

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH