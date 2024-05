LIVE – Empoli-Roma, De Rossi in conferenza stampa (DIRETTA)

Oggi, sabato 25 maggio, alle 15:00 Daniele De Rossi interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Roma, match dell’ultima giornata di Serie A 2023/2024. Al ‘Castellani’ la squadra di Davide Nicola si gioca tutto in chiave salvezza e di fronte avrà una Roma che ha già blindato il sesto posto in classifica (che potrebbe valere la Champions, ma non dipende dai giallorossi). Tanti i temi per De Rossi. La partita di domani ovviamente e la probabile formazione per i giallorossi, che devono fare a meno di Lukaku e Paredes, entrambi squalificati.

Ovviamente il tema caldo è il futuro. Il rinnovo triennale per DDR è ormai cosa fatta e per l’annuncio è questione di giorni. In questi giorni, inoltre, a Trigoria si è insidiato Florent Ghisolfi, nuovo direttore sportivo giallorosso che lavorerà a stretto contatto con De Rossi e l’area scouting. Poi attese domande sul futuro di Dybala, l’identikit dei nuovi acquisti e il peso Champions nella programmazione. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale della conferenza stampa di Daniele De Rossi a partire dalle 15:00.

