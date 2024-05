Empoli-Roma, De Rossi in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Alle 15:00 di oggi, sabato 25 maggio, Daniele De Rossi parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Roma, match della trentottesima e ultima giornata di Serie A 2023/2024. L’incontro con i giornalisti sarà visibile in streaming sui canali social del club giallorosso (Youtube, Facebook, Twitter). Una partita, quella del ‘Castellani’, che vale tanto in ottica salvezza, con gli azzurri che cercano i tre punti valevoli per la permanenza in Serie A. La Roma ha già blindato il sesto posto che vale almeno l’Europa League e che potrebbe valere, in caso di Atalanta quinta, la Champions League. Non dipende dalla Roma, che però vuole chiudere bene il campionato e vuole farlo con una vittoria.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

La partita di domani è uno dei temi caldi in casa Roma, ma il futuro è inevitabilmente l’argomento che più sta a cuore dei tifosi. In questi giorni è arrivata l’ufficialità di Florent Ghisolfi come nuovo direttore sportivo della Roma e la pianificazione partirà lunedì. Il dirigente lavorerà a stretto contatto con De Rossi per una rivoluzione della rosa che dovrebbe riguardare tutti i reparti. La Roma intanto aspetta di sapere se nella prossima stagione potrà partecipare alla prossima Champions. Tutto dipenderà dall’Atalanta e dalle sue ultime partite contro Torino e Fiorentina. De Rossi aspetta e spera di vincere la gara contro l’Empoli di domani. La Roma chiuderà aritmeticamente al 6° posto nella classifica finale tre stagioni di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A: i due campionati precedenti li ha entrambi terminati con 63 punti (63 punti anche nel 2023/24 ma con un match ancora da giocare). Ora c’è voglia di alzare l’asticella.

Conferenza De Rossi

DATA: Sabato 25 maggio

ORARIO: 15:00

TV e STREAMING: Youtube AS Roma