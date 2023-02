LIVE – Elezioni Lega Pro, Assemblea Elettiva: Matteo Marani eletto presidente (DIRETTA)

di Mattia Zucchiatti 97

Tutto pronto per l’assemblea elettiva della Lega Pro. Giorno di elezioni per giovedì 9 febbraio e Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale nel corso degli interventi e delle elezioni. Sono due le candidature: Matteo Marani e Marcel Vulpis. I due giornalisti corrono per la carica lasciata vacante da Francesco Ghirelli, dimissionario dallo scorso 16 dicembre. Si parte alle 11:00 presso il Salone d’Onore del Coni. Sportface.it vi offrirà una diretta in tempo reale.

Finisce qui la conferenza stampa. Grazie per averci seguito

16:47 – Sul tema seconde squadre: “Sono arrivate in Italia forse tardivamente. Per noi è un tema importante, che riguarda la valorizzazione del calcio italiano. Serve interesse, ma non deve essere guardato come una stella cometa. Vedremo se qualche altra squadra avrà interesse a fare questo passo, intanto dobbiamo valorizzare i settori giovanili. Dobbiamo tutelare il talento”

16:40 – Zola aggiunge: “Matteo ha una grandissima passione, c’è necessità di avere persone come lui, che lavorano per il piacere di farlo. Sono partito dalla Serie C. Senza quell’esperienza, non avrei fatto la carriera che ho fatto. Sono riconoscente.”

16:36 – Marani sulla possibilità di riforme: “Due versanti. Il primo è che ogni tipo di riforma deve partire dai club, non decido io o Zola, né il consiglio direttivo. Decidono i club, l’assemblea è sovrana e deve decidere il futuro. Sono stati i club a chiedermi di venire, lo hanno fatto con entusiasmo. La seconda riflessione è che inevitabilmente la riforma va fatta con la Lega Pro, deve arrivare da un’interlocuzione. Nel nostro mondo si dialoga poco, bisogna farlo con le altre componenti. Il calcio è una filiera, bisogna interagire con B e C, ma anche con la Serie A. Serve un pensiero comune. Capiremo quali sono le esigenze

16:34 – Marani sulla carica di presidente della Fondazione Museo del Calcio: “Dal 2021 sono al Museo del Calcio, perché sono un ex laureato in storia contemporanea, Resta una passione grandissima, che faccio a titolo gratuito. Credo che la cultura non debba entrare nel concetto di carica politica. Salvaguardiamo la storia. Finirà la mia collaborazione con Sky, voglio dedicarmi a tempo pieno alla Serie C e forse non basterà per quello che c’è da fare”

16:31 – Prende la parola il vicepresidente Gianfranco Zola: “Se si parla di sostenibilità, non c’è miglior cosa di quando puoi produrre i giocatori da solo. Bisogna investire, non è un percorso che si può fare in due giorni. Ma è l’unico modo per poter dare linfa vitale ai club, ma è anche un modo per contribuire a produrre i giocatori di qualità”

16:28 – Ancora Marani: “Abbiamo delle tematiche da affrontare. La prima è la sostenibilità economico-finanziaria, che è un tema quasi opprimente. Dobbiamo migliorare questa situazione, trovando nuovi ricavi, contenendo i costi. Abbiamo i costi del professionismo, ma non i ricavi. Questo sistema va messo con sicurezza, prendendo quanto fatto di buono da Ghirelli, un galantuomo, che ringrazio. Bisogna migliorare ulteriormente. Il secondo punto è il metodo di lavoro, facciamo rete. Un modo per pensare diversamente, abbiamo bisogno di tutti, partendo dai club. Creeremo un tavolo di lavoro permanente. Il terzo punto sono i giovani”

16:20 – Inizia la conferenza stampa del presidente Matteo Marani: “Ringrazio i club per avermi dato l’opportunità di guidare una lega importante. Passo dal giornalismo ad un ruolo istituzionale a tempo pieno. Le istituzioni vanno servite, non usate. Zola si occuperà della riforma dei vivai, che è il tema più urgente sul fronte della Serie C”

15:30 – Le prime parole di Matteo Marani da Presidente: “Sono qui per mettermi al servizio. Cominciamo subito a lavorare”

15:05 – Lascia l’edificio il presidente FIGC Gabriele Gravina: “Marani è una persona di grande spessore. Ma la sua dedizione e il suo impegno con la fondazione Museo del Calcio meritano continuità. Deve rimanere presidente della fondazione”

14:55 – Arriva la reazione del candidato sconfitto Marcel Vulpis: “Ringrazio tutti i presidenti che mi hanno votato in questa tornata elettorale. Persone straordinarie e libere a cui sarò legato per tutta la mia vita. Hanno dimostrato una coerenza unica al mondo! Per loro ci sarò sempre! Grazie di cuore”.

14:35 – Gianfranco Zola e Giovanni Spezzaferri saranno Vice Presidenti

14:00 – Sono stati 58 gli aventi diritto al voto. Non ha partecipato all’assemblea l’Arzignano, mentre la Juve Next Gen non aveva diritto di voto perché già rappresentata come società nella massima serie.

13:35 – Matteo Marani è il nuovo Presidente della Lega Pro. Trentanove voti contro i 15 di Vulpis. Due le schede nulle, altrettante quelle bianche.

13:00 – Si sta per procedere in questi minuti alla votazione

12:57 – Le parole di Marcel Vulpis: “La prima sfida è ottimizzare i costi e incrementare le revenue. Il Presidente deve assumere il comportamento di un buon padre di famiglia, tenendo conto che la priorità è fare gli interesse dei club”

12:50 – L’appello di Matteo Marani ai delegati dei club: “Mettiamo a sistema le vostre eccellenze e facciamo rete”.

12:25 – All’uscita di Palazzo H è intervenuto il presidente del CONI Giovanni Malagò: “Tutte le assemblee elettive sono importanti. Il calcio poi ha una caratteristica, che a differenza delle altre somma le sue componenti che sono determinanti per aspetti di politica sportiva e per l’elezione” del presidente della Figc, “quindi ha un’importanza specifica. È chiaro che le elezioni a metà mandato significano che qualcosa da riparare con un presidente dimesso c’è”.

12:00 – La scaletta dei lavori prevede i primi interventi. Dai saluti istituzionali di Gravina agli interventi dei candidati

11:54 – Iniziata l’Assemblea Elettiva

11:45 – Tra pochi minuti si inizia in seconda convocazione

11:35 – Qualche battuta dell’ad del Monterosi Anthony Aliano: “Puntiamo al salto di qualità, il vivaio è fondamentale”

11:22 – È arrivato il presidente del Pescara Sebastiani. Poco dopo anche Renzo Ulivieri

11:20 – Nessun commento da parte del presidente FIGC Gabriele Gravina, arrivato da pochi minuti

11:18 – Zola – candidato in ticket con Marani – ha aggiunto: “Proiezioni? Speriamo di essere eletti. Siamo positivi, ma è presto. La prima cosa che faremo in caso di successo? Se io venissi qui e vi dicessi facciamo questo e quello sarei un ciarlatano. C’è da lavorare e prendere in mano i problemi per una soluzione buona a tutti”.

11:17 – È arrivato Gianfranco Zola, candidato alla vicepresidenza: “Marani è una persona candidata capace e per bene. L’Idea è quella di dare un aiuto con esperienze e idee a una causa giusta”

10:15 – Benvenuti! Seguite con noi la giornata di elezioni. Marcel Vulpis e Matteo Marani i candidati alla presidenza. L’Assemblea si tiene al Coni