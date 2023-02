Psg, Donnarumma dopo l’eliminazione in Coppa di Francia: “Siamo delusi ma dobbiamo rialzare la testa”

“Conoscevamo la loro forza ed era la partita che ci aspettavamo. È una squadra molto aggressiva che mette pressione. I dettagli fanno la differenza e noi siamo delusi ed arrabbiati perché volevamo vincere questa Coppa. Siamo dispiaciuti per i nostri tifosi che tenevano a questa competizione quanto noi. Ora dobbiamo rialzare subito la testa contro il Monaco”. Parla così Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, dopo l’eliminazione agli ottavi di Coppa di Francia per mano del Marsiglia.

“Ogni partita ha la sua storia. Per il momento dobbiamo prepararci bene per il campionato e poi potremo pensare al Bayern. Sappiamo che dovremo prepararci a fondo per la Champions. Teniamo duro e faremo di tutto per passare il turno”, ha poi aggiunto l’estremo difensore della Nazionale italiana riferendosi al prossimo impegno di Champions League.