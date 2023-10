LIVE – Crotone-Messina, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Crotone-Messina, match valido per il girone C di Serie C 2023/2024. Stadio Ezio Scida pronto a ospitare la partita tra la formazione calabrese, sesta in classifica e distante cinque punti dalla vetta, e quella peloritana, appena sopra la linea di galleggiamento con dieci punti e una sfida però ancora da recuperare. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 14 di domenica 29 ottobre.

