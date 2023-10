Milan, si ferma anche Kjaer: affaticamento muscolare per il danese

Brutte notizie per il Milan a poche ore dal big-match della decima giornata di Serie A 2023/2024 contro il Napoli, che andrà in scena questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona. Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il tecnico rossonero Stefano Pioli dovrà fare a meno anche di Simon Kjaer, che proprio nelle ultime ore ha riportato un affaticamento muscolare. Il danese non sarebbe comunque partito dal 1′ questa sera, ma vista la squalifica di Malick Thiaw ora in difesa ci sono gli uomini contanti.