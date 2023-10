Serie C 2023/24: scintille all’Ezio Scida, 3-3 tra Crotone e Messina

Si gioca con ritmo e intenzione allo stadio Scida di Crotone, il Messina si porta a casa un pareggio: termina 3-3. Primo tempo equilibrato e con una tripla marcatura messa a segno. Sono i giallorossi a sbloccare subito il match con la rete all’ottavo minuto di Giunta: l’esterno numero 19 prova la conclusione dal limite, destro a giro meraviglioso che va a spiazzare Dini che non può nulla. Sul finale, un carico Tumminello, si fa trovare pronto su una respinta in area da parte del portiere avversario: insaccata decisiva per mettere a segno un nuovo pareggio. Quest’ultimo però dura ben poco, corner battuto da Petriccione in area piccola, svetta bene Gomez che permettere ai rossoblù di tornare negli spogliatoi in vantaggio.

Non delude per intensità e concretezza la ripresa: subito il Messina in avanti con Luciani che firma un nuovo pareggio, risultato vano dopo la seconda firma sul match di Tumminello che, a tu per tu con Fumagalli, mette dentro un destro morbido. Sul finale i siciliani mantengono attivo il pressing, calcio di punizione battuto nell’area piccola, Polito si fa trovare davanti alla porta, non gli resta che appoggiare in rete firmando il definitivo 3-3. Firma così il quinto pareggio stagionale la formazione di Modica, frenano i padroni di casa dopo due vittorie consecutive.