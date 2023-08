LIVE – Cremonese-Bari, Serie B 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Cremonese-Bari, match valido per la seconda giornata di Serie B 2023/2024. Allo stadio Zini si sfidano due formazioni assolutamente accreditate per lottare per la promozione diretta, ma che sono reduci da un pareggio all’esordio e che per questo vogliono riuscire a vincere per issarsi in classifica. Chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 20.30 di sabato 26 agosto.

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

DOVE SEGUIRE IL MATCH IN TV

Cremonese-Bari ore 20.30