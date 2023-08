Hellas Verona-Roma, problema fisico per Dybala: l’argentino costretto al cambio al 68°

Al 68° finisce Hellas Verona-Roma per Paulo Dybala. L’argentino già da un paio di minuti era a colloquio con lo staff presente in panchina dopo aver avvertito presumibilmente un fastidio di natura muscolare. Ha provato qualche scatto, poi il cambio: entra Solbakken al suo posto. Scuro in volto, Dybala si dirige fuori dal campo e sussurra qualcosa ai membri dello staff medico giallorosso. Da valutare ovviamente nei prossimi giorni l’entità del problema, ma di certo non una bella notizia per Mourinho, dato che tra meno di una settimana c’è Roma-Milan, ultimo match prima della sosta.