LIVE – Cagliari-Genoa, Serie B 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Cagliari-Genoa, match valido per la ventisettesima giornata di Serie B 2022/2023. All’Unipol Domus in campo due big di questo campionato cadetto che si giocano tanto in chiave promozione: i padroni di casa devono rincorrere in zona playoff, gli ospiti vogliono difendere il secondo posto che regala la Serie A diretta. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 20.30 di mercoledì 1 marzo.

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

DOVE VEDERLA IN TV

Cagliari-Genoa ore 20.30