Pagelle Spal-Frosinone 0-2: voti e tabellino Serie B 2022/2023

Il Frosinone torna alla vittoria e lo fa contro la Spal col risultato di 1-0. La squadra di Oddo sale a 58 punti, con un primo posto sempre più in cassaforte. Undici i punti in più del Genoa per i ciociari. E a farne le spese è la squadra di Oddo, che spreca un’altra opportunità per risalire la classifica. Al ‘Mazza’ decidono le reti di Lucioni (24′) e Caso (61′). Sugli sviluppi di un cross dalla sinistra di Baez, l’ex Lecce anticipa Tripaldelli di testa e porta in vantaggio i suoi. Nella ripresa Caso fa tutto da solo: serpentina e un destro imprendibile per Pomini. La Spal si vede annullare un gol per fuorigioco (Prati), si gioca la carta Giuseppe Rossi e sfiora la rete con La Mantia. Non basta per evitare l’ultimo posto. Di seguito i voti del match.

I voti

SPAL (4-3-2-1): Pomini 6; Dickmann 5 (80′ Almici sv), Meccariello 5.5, Arena 5, Tripaldelli 5 (80′ Celia sv); Maistro 6 (68′ Rossi 5.5), Prati 6, Zanellato 5.5; Nainggolan 5 (46′ Tunjov sv), Fetfatzidis 5 (63′ Moncini 6); La Mantia 6. Allenatore Oddo 5.

Frosinone (4-3-3): Turati 7; Sampirisi 6.5 (56′ Monterisi 6), Ravanelli 6, Lucioni 7, Frabotta 6; Garritano 6 (75′ Rohden 6), Mazzitelli 6 (57′ Gelli 5.5), Kone 6; Baez 6.5, Moro 6 (86′ Mulattieri 6), Insigne 6 (56′ Caso 7). Allenatore Grosso 7.

ARBITRO: Meraviglia 6.5.

RETI: 24′ Lucioni, 61′ Caso

Ammoniti: Kone, Dickmann, Prati, Sampirisi, Pomini. Angoli: 8-2. Recupero: 2′ pt, 4′ st.