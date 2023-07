LIVE – Bologna-Monaco, amichevole estiva 2023 (DIRETTA)

La diretta testuale di Bologna-Monaco, match valevole per l’amichevole precampionato della compagine rossoblù, che si avvicina sempre più all’esordio in Serie A 2023/2024. Gli uomini di Thiago Motta, dopo le prime uscite stagionali, devono affrontare il loro primo test di livello internazionale contro uno dei più importanti club francesi, che certamente non reciterà il ruolo di comparsa. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di venerdì 28 luglio e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio, mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. Sportface.it non vi lascerà soli e seguirà l’evento con una diretta testuale, tabellino ed altri contenuti.

COME SEGUIRE IL MATCH

Bologna-Monaco ore 18:00

