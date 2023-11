LIVE – Audace Cerignola-Catania, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Audace Cerignola-Catania, match valido per la tredicesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. In terra pugliese si sfidano due squadre appena fuori dalla zona playoff: undicesimi i padroni di casa con 16 punti, dodicesimi gli etnei, che hanno appena cambiato allenatore, con 15 punti. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 18.30 di domenica 12 novembre.

DOVE VEDERE LA PARTITA

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Audace Cerignola-Catania ore 18.30