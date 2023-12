LIVE – Atletico Madrid-Lazio 0-1, Youth League 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Atletico Madrid-Lazio, match valido per la sesta giornata della Youth League 2023/2024. Biancocelesti già ultimi ed eliminati, colchoneros primi ma costretti a vincere per garantirsi il primo posto anche dopo questi 90′. La formazione italiana U19 vuole comunque chiudere con una vittoria per non concludere questo raggruppamento a quota zero successi. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 16 di mercoledì 13 dicembre.

Atletico Madrid-Lazio 0-1 (17′ Bigotti)



90′ – Espulso Sanderra. La Lazio gli ultimi minuti li vivrà in dieci.

80′ – La Lazio difende alla grande.

60′ – Cuzzarella conduce un’azione personale, ma la difesa dell’Atletico si salva in extremis.

46′ – Inizia la seconda frazione di gioco.

45′ – Finisce il primo tempo.

39′ – Si salva la Lazio!! Belid a colpo sicuro calcia, ma Renzetti si supera!

27′ – Match con poco ritmo, con le due squadre che al momento si stanno studiando.

17′ – GOOOOOL DELLA LAZIO!!!! Da fuori Bigotti sorprende tutti, anche grazzie ad una deviazione.

3′ – Pericoloso subito l’Atletico Madrid. Bomba da fuori da parte di Diaz. Renzetti si fa trovare pronto.

1′ – Si inizia.