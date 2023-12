Rakow-Atalanta, i convocati di Gasperini: tanti gli Under 23 in lista

Per l’ultimo match di Europa League, l’Atalanta contro il Rakow darà sfogio di tanti Under 23 che tanto bene stanno facendo in Serie C. La partita contro il Rakow conterà poco per quanto riguarda la classifica, visto il primo posto ormai sicuro per la Dea. Per questo, nella lista dei convocati Gasperini ha deciso di inserire molti Under 23 alla loro primissima esperienza in Europa.

Questi i convocati di Gasperini per la sfida contro il Rakow.: Adopo, Bonanomi, Bonfanti, Carnesecchi, Ceresoli, Cisse, Colombo, De Ketelaere, De Nipoti, Del Lungo, Hateboer, Holm, Manzoni, Mendicino, Miranchuk, Muriel, Palestra, Pašalic, Rossi, Vismara e Zortea.