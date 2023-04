Inter-Benfica, Inzaghi in conferenza stampa (DIRETTA)

L’Inter, dopo l’ennesima sconfitta subita in campionato contro il Monza, vuole tornare a gioire contro il Benfica nel match valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. La formazione meneghina riparte dalla vittoria per 2-0 ottenuta nella gara di andata del Da Luz e, adesso, tra le mura amiche di San Siro si prepara a difendere tale vantaggio per volare in semifinale. Nella giornata odierna di martedì 18 aprile il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi parlerà nella classica conferenza stampa di vigilia. Sportface.it seguirà il tutto in diretta attraverso degli aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRE LA CONFERENZA STAMPA