LIVE – Valencia-Olimpia Milano, Eurolega 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA

La diretta live di Valencia-Olimpia Milano, sfida valida come ventisettesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Quattro vittorie consecutive tengono ancora accesa la fiammella della speranza di qualificarsi ai playoff per gli uomini di coach Messina. Ora, ecco un’altra grande chance di guadagnare terreno contro una diretta rivale, visto che gli spagnoli (reduci da due sconfitte di fila) sono decimi in classifica con 13 vittorie all’attivo. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 7 marzo, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI e CLASSIFICA

PROGRAMMA 27^ GIORNATA

IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

VALENCIA-OLIMPIA MILANO