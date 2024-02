LIVE – Ungheria-Italia, qualificazioni Europei 2025 basket (DIRETTA)

Il live in diretta di Ungheria-Italia, sfida valida come seconda giornata del Gruppo B delle qualificazioni agli Europei 2025 di basket. Buona la prima per gli Azzurri, che nella prima giornata hanno superato la Turchia per 87-80. Un bel biglietto da visita per presentarsi a Szombathely per la seconda e ultima giornata della prima finestra di qualificazione, contro una nazionale che invece ha perso all’esordio contro l’Islanda, subendo la rimonta nel secondo tempo. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 25 febbraio, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL CALENDARIO COMPLETO DELL’ITALIA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

UNGHERIA-ITALIA

__________________________________________________