Inter, vittorie con poker: 4 gol segnati negli ultimi tre successi in A, non accadeva dal 1947

Sempre più a suo agio nei confronti con la storia e i precedenti illustri. Nel giorno in cui Lautaro Martinez diventa il nono calciatore interista a raggiungere la tripla cifra di gol in Serie A, l’Inter si regala altri record nel suo incredibile cammino in Serie A. A Lecce i nerazzurri hanno trovato la rete per la ventesima trasferta di fila in Serie A, come mai accaduto nella storia interista. Ma non solo. L’Inter ha segnato quattro reti nelle ultime tre partite e va a scomodare vecchie pagine di storia. I nerazzurri non realizzavano almeno un poker di reti per tre match di fila in campionato da gennaio 1972, mentre non vincevano tre partite consecutive segnando quattro reti in A dal periodo tra settembre e ottobre 1947 (in quel caso successi contro Alessandria, Sampdoria e Juventus). Stavolta a farne le spese sono Lecce, Salernitana e Roma.