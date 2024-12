Vedere l’Atalanta in testa alla classifica di Serie A “non ha prezzo, contento è dir poco. È un campionato tosto. Il coro ‘vinceremo il tricolor’ dei tifosi? È da un po’ che hanno cominciato con questa canzone, diciamo che non è andata male… C’è un rapporto con la tifoseria fantastico, ci sostengono sempre, anche nei momenti difficili”. È entusiasta il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, intercettato dai cronisti nel foyer della Scala dove è in corso la prima della stagione 2024-2025.