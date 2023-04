LIVE – Tortona-Reggio Emilia, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Tortona-Reggio Emilia, sfida valida come ventisettesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. La formazione di casa non sta vivendo un momento di forma eccellente, con tanti inciampi che le hanno impedito di agguantare una seconda posizione che sembrava ormai alla portata, in un appassionante testa a testa contro Olimpia Milano. Di fronte, la squadra di coach Sakota, che con cinque vittorie nelle sette partite giocate da inizio marzo, ha completamente svoltato la propria situazione, prendendosi ora addirittura un margine di due vittorie sulla zona retrocessione. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 19 aprile sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 27^ GIORNATA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

TORTONA-REGGIO EMILIA