Inizia al meglio la serie dei play-in nella Champions League 2024/2025 di basket per Tortona, che batte Peristeri in gara-1. La formazione di coach De Raffaele, infatti, si impone per 69-59 nel primo atto della serie che decreterà quale delle due formazioni accederà agli ottavi di finale. Ora, appuntamento al 14 gennaio alle 18:30 per il secondo atto in cui la Bertram proverà a strappare subito il pass per la prossima fase.

Champions League, la cronaca di Tortona-Peristeri

Kuhse e Kamagate subito tra i più attivi tra i piemontesi, ma sono gli ospiti a trovare il primo “break” con la schiacciata di Brown e i due punti di Papas dopo aver rubato palla a Strautins (6-10). I greci toccano il +6, ma le triple di Weems e Gorham ristabiliscono la parità (14-14) prima che Coffey, con due giri dalla lunetta consecutivi (fallo di Weems dopo il primo 1/2) chiuda il quarto sul 18-21. Coffie e Harris aumentano il vantaggio degli ospiti, che approfittano dei numerosi errori di Tortona per volare sul +10 (20-30). Kuhse e Zerini accorciano fino a un -6 che resiste fino all’intervallo lungo (31-37).

Il secondo tempo si apre con la tripla di Strautins, a cui fa seguito il canestro di Severini dopo una palla persa da Peristeri (36-37). La tripla di Vital porta avanti Tortona ma risveglia gli ospiti, che operano il controsorpasso fino al 46-47. A questo sale in cattedra Baldasso, che fa 2/3 dalla lunetta e si inventa una tripla senza ritmo per il 51-47. Poi arriva una stoppata di Biligha che favorisce la ripartenza piemontese che si chiude con il canestro di Candi (53-47).

Nell’ultimo quarto passano oltre due minuti prima di vedere i primi punti con Avdalas, poi Tortona dà uno strappo deciso con la tripla di Kuhse e la schiacciata di Kamagate dopo la palla recuperata da Baldasso con tanto di doppia finta per servire il compagno. La formazione di coach De Raffaele riesce a mantenere il vantaggio di 7 punti, aumentandolo fino alla doppia cifra dopo i canestri di Kuhse e Candi (tripla) e chiudendo così la contesa.

I risultati di serata

Ore 18:00 – Aliaga Petkimspor – Hapoel Netanel Holon 82-81

Ore 18:00 – Galatasaray – Saint-Quentin Basket-Ball 84-63

Ore 20:00 – Nanterre 92 – Filou Oostende 78-88

Ore 20:30 – Bertram Derthona Tortona – Peristeri Domino’s 69-59