LIVE – Svizzera-Italia, qualificazioni Europei 2023 basket femminile RISULTATO IN DIRETTA

La diretta testuale di Svizzera-Italia, sfida valida per la sesta e ultima giornata del gruppo H delle qualificazioni agli Europei 2023 di basket femminile. Le ragazze di coach Lardo arrivano dalla strabordante vittoria contro il Lussemburgo, e, dopo aver già da tempo conquistato il pass per la fase finale della competizione, hanno l’obiettivo importante di chiudere questa prima fase senza sconfitte. Un traguardo che darebbe un’ulteriore iniezione di fiducia in vista degli impegni futuri. Le avversarie non sono di quelle irresistibili, visto che le elvetiche sono ultime a pari punti proprio con il Lussemburgo, con una sola vittoria all’attivo. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 12 febbraio, con Sportface che vi terrà aggiornati sull’andamento del match.

