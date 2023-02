L’augurio della mamma a Zaniolo: “Riparti e riaccendi il tuo sorriso”

Fracesca Costa, madre di Nicolò Zaniolo, ha inviato un grande augurio a suo figlio, da poco passato al Galatasaray dopo aver chiuso in modo negativo la sua esperienza alla Roma. “Per noi che crediamo da sempre in te – si legge nel messaggio -, per tutti quelli che credono in te e per tutti quelli che crederanno in te… sei una forza della natura, da qui riparti e riaccendi il tuo sorriso”.