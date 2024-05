LIVE – Schio-Ragusa: gara-1 semifinale playoff Serie A1 femminile 2023/2024 basket (DIRETTA)

Il live in diretta di Schio-Ragusa, sfida valida come gara-1 delle semifinali playoff della Serie A1 femminile 2023/2024 di basket. Dopo i quarti di finale, comincia una nuova serie per le due squadre, alla ricerca di un posto in finale. Le venete e le siciliane hanno una lunga tradizione di scontri diretti nei playoff (ben otto precedenti, di cui quattro in semifinale e quattro in finale), oltre a numerosi precedenti in Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Tornando all’attualità, in questa stagione Schio ha avuto la meglio su Ragusa tre volte su tre (le due squadre si sono affrontate anche in semifinale di Coppa Italia), ma le ragazze di coach Lardo proveranno a stupire ancora, dopo aver eliminato la Virtus Bologna ai quarti con due vittorie in trasferta. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di sabato 4 maggio, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI PLAYOFF

IL PROGRAMMA DEI PLAYOFF

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

SCHIO-RAGUSA

______________________________________________