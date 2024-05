Basket, playoff Serie A1 femminile 2023/2024: Schio domina gara-1 con Ragusa

Schio batte sul suo parquet senza difficoltà Ragusa 76-51 nella prima partita della serie valida per le semifinali dei playoff di Serie A1 femminile 2023/2024. Gara-1 dominata dalle padrone di casa, che non vanno mai in svantaggio e piazzano l’allungo decisivo tra il secondo e il terzo quarto, gestendo con il finale in tranquillità. Quattro in doppia cifra per Schio. Juhasz la migliore con una doppia doppia da 16 punti e 12 rimbalzi. Bene anche Guirantes (15 punti+5 rimbalzi), Sottana (15 punti+4 assist) e Parks (11 punti+4 rimbalzi). Sponda Ragusa, in doppia cifra solo Jakubcova (11 punti). Schio potrà chiudere la pratica in gara-2, in programma in Sicilia l’8 maggio alle 21.00.

