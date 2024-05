LIVE – Ragusa-Schio: gara-2 semifinale playoff Serie A1 femminile 2023/2024 basket (DIRETTA)

Il live in diretta di Ragusa-Schio, sfida valida come gara-2 delle semifinali playoff della Serie A1 femminile 2023/2024 di basket. La formazione veneta si è imposta d’autorità in gara-1, in una partita che ha visto le scledensi effettuare due importanti allunghi a inizio sia del primo che del secondo tempo, subendo però la pronta risposta delle siciliane. Le biancoverdi, però, sono crollate sotto i colpi di Juhasz, Sottana e Guirantes nel secondo e nell’ultimo quarto, in cui è maturato il distacco che ha portato al 76-51 finale. Ora, quindi, Schioha la possibilità di chiudere i conti e accedere alla finale, mentre il compito di Ragusa, ovviamente, sarà di provare il colpaccio casalingo per allungare la serie a gara-3. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di mercoledì 8 maggio, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

