LIVE – Pesaro-Brescia, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Pesaro-Brescia, sfida valida come ventiduesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. In programma una partita dal pronostico assolutamente incerto: gli uomini di coach Repesa sono ottavi e arrivano da tre sconfitte di fila; la formazione di coach Magro, invece, battendo Trieste, ha interrotto una striscia di sette sconfitte consecutive. Inoltre, l’ultimo testa a testa tra le due squadre è arrivato nella recente Coppa Italia, in cui i lombardi hanno battuto nettamente la Carpegna Prosciutto, andando poi a vincere il trofeo nella successiva finale. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 18 marzo sul parquet della Vitrifrigo Arena, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

