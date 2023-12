LIVE – Igokea-Tortona, Champions League 2023/2024 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Igokea-Tortona, sfida valida come 6^ giornata del Gruppo H della Champions League 2023/2024 di basket. La formazione piemontese non è riuscita a centrare il colpaccio sul campo di Murcia che avrebbe permesso agli uomini di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Anzi, l’87-75 in casa degli spagnoli ha portato Tortona in svantaggio nel confronto diretto: questo vuol dire che contro i bosniaci ora serve una vittoria, che vorrebbe dire primo posto in caso di sconfitta di Murcia. Se gli spagnoli dovessero vincere, o se Tortona dovesse perdere contro Igokea (o entrambe le cose), per gli uomini di coach Ramondino sarà secondo posto e quindi play-in (con prima partita in casa) contro una tra PAOK e Galatasaray. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di mercoledì 20 dicembre, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

IGOKEA-TORTONA

__________________________________________________