Juventus: Cristiano Ronaldo in tribunale per riavere i 19,5 milioni di arretrati

La querelle tra Cristiano Ronaldo e la Juventus non è finita. L’attaccante portoghese ha lasciato la squadra bianconera per dirigersi al Manchester United, alla ricerca di un’ultima occasione all’Old Trafford. Secondo La Gazzetta dello Sport, la stella portoghese non ha raccolto ancora 19 milioni di arretrato della stagione 2020-21, annata colpita dal Covid-19. La Juve non lo nega, ma ritiene che quella cifra gli fosse stata condonata con la partenza per Manchester.

Non la pensa così CR7, che ha presentato ai tribunali italiani la richiesta per quella parte del suo stipendio. Il portoghese non ritiene che avrebbe sorvolato su quella somma di denaro se si fosse trasferito al Manchester United. Presenti anche i legali della Vecchia Signora per presentare i documenti della squadra bianconera. Questa mattina sono state presentate solo le argomentazioni, la decisione finale verrà presa ad aprile.

La cifra, che secondo Cristiano gli è dovuta, sono i 19,5 milioni che la Juventus non ha pagato al calciatore al termine della stagione 2020-21, più precisamente per quattro mensilità. L’unica giustificazione che ha presentato la dirigenza della Serie A è che il calciatore ha rinunciato a quella parte, una volta perfezionato il suo trasferimento al Manchester United.

La polizia italiana ha già avviato un’indagine nel novembre 2021, per scoprire i dettagli del differimento di questi pagamenti durante la pandemia di Covid-19. Anche l’ex giocatore bianconero Paulo Dybala ha avuto lo stesso problema, e ha finito per ricevere i tre milioni che i bianconeri gli avevano deferito, dopo il suo trasferimento a Roma.