LIVE – Cantù-Pistoia, gara-1 semifinale playoff Serie A2 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Cantù-Pistoia, sfida valida come gara-1 della semifinale dei playoff della Serie A2 2022/2023 di basket. Prosegue la rincorsa delle due formazioni alla caccia di un posto nella prossima A1. Ai quarti di finale, i padroni di casa hanno battuto Nardò per 3-1, stesso risultato con cui gli ospiti hanno superato la concorrenza di Piacenza. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 27 maggio sul parquet del Pala Fit Line, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI PLAYOFF

TABELLONE SEMIFINALI

PROGRAMMA E ORARI PLAYOFF

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

CANTU’-PISTOIA