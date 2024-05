LIVE – Campobasso-Sesto San Giovanni: gara-3 playoff Serie A1 femminile 2023/2024 basket (DIRETTA)

Il live in diretta di Campobasso-Sesto San Giovanni, sfida valida come gara-3 dei playoff della Serie A1 femminile 2023/2024 di basket. In gara-2 Campobasso è riuscita nella missione di riprendersi il “break” perso nel primo atto della serie, andando a vincere sul campo delle lombarde soprattutto grazie al parziale di 6-23 nel secondo quarto. Un allungo decisamente importante, che ha permesso di costruire un margine che le padrone di casa non sono riuscite a colmare nel secondo tempo. Tutto in parità, quindi, ma siamo giunti alla sfida decisiva: chi vince questa partita, infatti, strappa il pass per la semifinale, dove troverà Venezia. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 1 maggio, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

