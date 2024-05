Wta Madrid 1000, Aryna Sabalenka in semifinale: Andreeva battuta in due set

Prosegue la difesa del titolo di Aryna Sabalenka al WTA 1000 di Madrid, dove la tennista bielorussa è approdata in semifinale al termine di una netta affermazione sulla giovanissima russa Mirra Andreeva che ha compiuto due giorni fa 17 anni. Alla fine il punteggio recita 6-1, 6-4 in favore della numero due del mondo, che si giocherà l’accesso in finale contro Elena Rybakina. Quest’ultima ha vinto un “drammatico” derby kazako contro Putintseva, che ha sprecato due match point prima di cedere per 4-6, 7-6, 7-5 dopo quasi tre ore di battaglia.

Poco equilibrio nel primo set, in cui Sabalenka non ha grandi difficoltà nel breakkare due volte Andreeva per chiudere poi sul 6-1 al terzo set point. Diversa la situazione nel secondo set, con la bielorussa che ottiene il break nel quinto game ma stavolta non riesce ad allungare in maniera netta. La teenager russa prova a rimanere attaccata alla partita in tutti i modi, annulla anche due match point per salire 4-5 ma alla fine deve cedere alla potenza e all’esperienza dell’avversaria. Per Andreeva c’è comunque il rientro tra le prime 40 del ranking.